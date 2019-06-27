Одномандатный избирательный округ Одессы №133 побил украинский рекорд: тут зарегистрировались 50 кандидатов-мажоритарщиков, это наивысший показатель в Украине. Об этом со ссылкой на данные ЦИК и гражданской сети "Опора" пишет "Радио Свобода".

"Во-первых, этот округ находится в городе Одесса с большой концентрацией населения, маленькой площадью и высоким вовлечением населения в информационное пространство и социальные сети... Во-вторых, этот округ не имеет "владельца" - прежний депутат-мажоритарщик Эдуард Матвийчук уже давно не проявляет активности", - рассказал председатель одесской облорганизации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко.

Отмечается, что 43 из 50 кандидатов являются самовыдвиженцами. В свою очередь, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула кандидатом Виктора Баранского, депутата Одесского областного совета от партии "Оппозиционный блок". Также в округе зарегистрировано три других кандидата с фамилией Баранский, одного из которых выдвинула партия "Оппозиционный блок". Еще двое Баранских - самовыдвиженцы. "Опора" сообщает о случаях подкупа на 133-м округе через благотворительный фонд кандидата Виктора Баранского.

Еще одним "оппоблоковцем", который хочет представлять округ в парламенте, стал депутат городского совета от "Оппозиционного блока" Вячеслав Беженар. Как сообщают местные жители, в некоторых дворах домов 133-го округа ремонтные работы проводят люди в футболках с надписями "Беженар Вячеслав. Устрою ваш двор".

Одним из самых активных мажоритарщиков Одесского региона в размещении наружной рекламы является другой кандидат в 133-м округе - Дмитрий Танцюра, член партии "Доверяй делам", депутат Одесского городского совета. У него также есть "двойник" - самовыдвиженец Дмитрий Танцюра, безработный из Херсона. Наблюдатели "Опоры" сообщают о факте агитации депутатом во время бюджетных мероприятий.

Партия "Слуга народа" выдвинула в округе спортсмена Артема Дмитрука, который привлек к себе внимание в мае 2018 года восхождением по Потемкинской лестнице со штангой на плечах.

Кроме него, ЦИК зарегистрировал самовыдвиженца Артема Дмитрука, который одновременно является членом политической партии "Слуга народа" и руководителем проектов на предприятии "Слуга народа. Зе!". Кроме него в округе зарегистрировано еще три члена партии, один из которых имеет фамилию Зелинский.

Напомним, в ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Рады. Всего были зарегистрированы избирательные списки 21 политпартии и 3 171 кандидата в депутаты, 1 436 из них выдвинуты партиями, а 1 735 баллотируются в порядке самовыдвижения.

Также мы писали о том, кто идет в Раду по округам.