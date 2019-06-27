Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая сейчас находится в Лондоне, заявила, что возвращение экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского в Украину - плохо для нее лично и для страны. Такое заявление она сделала в интервью Громадському и BBC Украина.

"Вы знаете, что в страну вернулась не только преступная власть Януковича, с которой мы боролись. Вернулся один из олигархов, который постоянно мне угрожает. Это очень плохо, что он вернулся. Плохо, для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали почему", - отметила она.

Гонтарева рассказала, что до национализации ПриватБанка встречалась с Коломойским примерно 20 раз. Последний раз - в ночь перед национализацией ПриватБанка (декабрь 2016 года - Прим. Ред.) "Это была знаменитая ночь, когда собралась большая часть Кабмина - министр финансов, разумеется, премьер-министр, министр юстиции, (Арсен) Аваков, президент. Вот в этой комнате я видела Коломойского накануне национализации, где ему написали письмо с просьбой о национализации", - сказала она.

Напомним, что до этого Гонтарева пожаловалась на недосып и дала Зеленскому совет по ПриватБанку.

Также мы писали о том, что в ГПУ на допрос в качестве подозреваемых вызвали Ложкина, Филатова и Гонтареву.