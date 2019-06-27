В Дарницком районе Киева в фитнес-клубе Sport Life на улице Михаила Драгоманова, 40г скончался один из посетителей. Это произошло в среду, 26 июня, около 20:00, сообщает "Информатор".

По словам очевидца, ЧП произошло в бассейне. Посетители клуба обратили внимание на то, что один из находящихся в воде мужчин не двигается и бросились ему на помощь. Как выяснилось, пострадавший был в бессознательном состоянии. Ему начали оказывать первую помощь. Одако спасти мужчину не удалось.

Очевидец событий отметил, что дежурный тренер, который был рядом, также попытался оказать помощь, но потом исчез. Спустя несколько минут пришел медик клуба, но действия были бессильны. Прибывшие медики все еще пытались реанимировать пострадавшего, но сделали кардиограмму и констатировали смерть.

Фото: kiev.informator.ua

После этого администрация комплекса объявила, что зал закрывается по техническим причинам. На адрес прибыла следственнно-оперативная группа. На вид мужчине - за 40 лет. В полиции сообщили, что предварительно мужчина умер из-за проблем с сердцем.

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