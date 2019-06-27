28 июня "ЛДНР" выдаст Киеву четырех пленных, удерживаемых на Донбассе. И это будет первая выдача пленных с 2017 года. О выдаче договорился Виктор Медведчук путём прямых переговоров с лидерами сепаратистов. Причём без ведома Владимира Зеленского. И Медведчук, и Зеленский уже прокомментировали выдачу пленных, которая состоится на День Конституции.

"Страна" собрала информацию о том, кого завтра освободят в Минске, а также, что говорят об этом стороны.

Кого отпустят

Об освобождении сообщил второй номер списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович. По его словам, глава политсовета "Оппоплатформы" Виктор Медведчук встретился с главами неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей 27 июня. "Сегодня 27.06.2019 г. Состоялись прямые переговоры между Главой политсовета партии Опозиционная платформа "За жизнь" Виктором Медведчуком и руководителями непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР" Пушилиным Д.В. и Пасечником Л.И. 1. Обсуждался ход выполнения Минских соглашений. 2. Принято решение об освобождении 4-х граждан Украины (3-х из них военнослужащих) удерживаемых в Донецке и Луганске", - написал Рабинович в Facebook и приложил список фамилий.

В списке четыре человека: Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Гориянов, Дмитрий Великий. Яков Веремейчик был обвинен сепаратистами «в применении запрещенных методов ведения войны». Эдуард Михеев осужден в непризнанной "ЛНР" к 12 годам за "государственную измену". Максим Горяинов осужден в т.н. "ДНР" к 15 годам за содействие "террористической деятельности". Дмитрий Великий был осужден к 15 годам за "террористическую деятельность".

Их уже завтра доставят в Минск.

Что заявил Медведчук и "ЛДНР"

Комментируя обмен пленными Виктор Медведчук сказал, что президент Владимир Зеленский был не в курсе переговоров. "Позиция Киева не направлена на обмен всех установленных на всех установленных. Зеленский не нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе", - сказал Медведчук журналистам в Минске, отметив, что президент Украины не был в курсе переговоров. При этом он допустил, что Киев продолжит против него уголовное преследование из-за договоренностей с Донбассом.

"Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно" - заявил глава т.н. "ДНР" Пушилин.

Что сказал Зеленский

На сегодняшнем брифинге Владимир Зеленский прокомментировал информацию о завтрашней передаче пленных и Медведчуке, как переговорщике. "Давайте про Медведчука. Еще раз хочу сказать, что ни разу не общался с Медведчуком. Это правда. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу. Почему поднимается вопрос возвращения пленных с его стороны только под выборы? Спросите его", - сказал президент.

Отметим, что крупнейший обмен пленными при участии Медведчука состоялся задолго до выборов - в конце 2017 года.

"Оппозиционная платформа За жизнь" и партия Зеленского "Слуга народа" являются главными конкурентами в борьбе за избирателей юго-востока. Ранее Зеленский сам неоднократно заявлял, что ведёт подготовку к обмену пленных. Однако пока успехов нет. И то, что это получилось не у него, а у Медведчука (тем более, путём прямых переговоров с сепаратистами, от которых отказался Зеленский) и вызвало столь критическую реакцию президента.