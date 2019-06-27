И.о. главы СБУ Иван Баканов, от которого президент Украины Владимир Зеленский 3 июня потребовал в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы, не будет предоставлять ему письменный отчет. Об этом пишут "Украинские Новости".

В Администрации президента пояснили, что требование Зеленского не предусматривало предоставление письменного отчета о результатах работы. Это объясняется тем, что, по заявлению АП, речь идет об отданном главой государства приказе военнослужащему Баканову. "Законодательство не предусматривает обязательного письменного отчета о выполнении приказа", - говорится в ответе на журналистский запрос.

Между тем, на встрече с Бакановым 3 июня Зеленский через две недели потребовал от него продемонстрировать первые результаты работы, в частности, в деле борьбы с контрабандой.

Скриншоты: ukranews.com

Напомним, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил своего близкого друга Ивана Баканова, который был одним из претендентов на должность главы АП, первым заместителем главы СБУ.

С 3 июня Иван Баканов является временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины, пока Василий Грицак находится в отпуске.