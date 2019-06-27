Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок", 86-летний мажоритарщик из Донецкой области Ефим Звягильский, который является единственным депутатом всех восьми созывов Верховной Рады Украины, впервые с 1990 года не баллотируется на парламентских выборах. Об этом сообщает движение Чесно по итогам анализа кандидатов в списках партий и в мажоритарных округах.

Так, Звягильского нет в списке кандидатов в округе №45 (сейчас он охватывает Авдеевку и неоккупированную часть Ясиноватского района Донецкой области), от которого его избирали в парламент на двух предыдущих выборах. Также фамилии нардепа нет среди кандидатов в других округах и избирательных списках партий.

Звягильский имеет депутатский мандат непрерывно с 1990 года. Когда его впервые избрали депутатом (тогда еще УССР), он был директором донецкой шахты имени Засядько.

На выборах 1990 и 1994, когда в Украине действовала абсолютная мажоритарка, Звягильский баллотировался в Киевском избирательном округе в Донецке. В 1993 году он был назначен первым вице-премьером в правительстве Леонида Кучмы, после отставки которого некоторое время исполнял обязанности главы Кабмина.

В 1994-1997 годах Звягильский скрывался в Израиле, в Украине его подозревали в хищении госсредств в особо крупных размерах.

На выборах 1998 года, после введения смешанной избирательной системы, Звягильский стал депутатом от округа №43 (Киевский и Куйбышевский районы Донецка) как самовыдвиженец. В 2002 году его снова избрали в парламент в этом округе, но уже от блока "За единую Украину!" как члена Партии регионов.

В 2006 и 2007 годах, когда действовала пропорциональная избирательная система, Звягильский прошел в Раду по списку Партии регионов. На выборах 2012-го смешанную систему вернули, и Звягильский снова баллотировался от ПР по мажоритарке - в округе №45. В Верховной Раде VII созыва Звягильский голосовал за "законы 16 января".

Выборы 2014 году на Донбассе происходили в условиях активных боевых действий. Звягильский снова пошел в депутаты (но уже как самовыдвиженец) в 45-м округе, часть которого была оккупирована пророссийскими боевиками. В конце концов, выборы там состоялись только на четырех участках, а Звягильский победил, получив рекордно низкое количество голосов - 1454.

Ефим Заягильский. Фото: kp.ua

Напомним, 26 июня Центризбирком зарегистрировал избирательные списки 21 партии и 3171 кандидата в депутаты. Всего на выборы баллотируются 5845 кандидатов.

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