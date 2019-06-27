В Русской Православной церкви намерены создать в Подмосковье в районе Троице-Сергиевой Лавры (г. Сергиев Посад) православный церковный центр. Авторы проекта в качестве примера рассматривают Иерусалим, Ватикан и Мекку.

Об этом передают "Ведомости" со ссылкой на источники. По их данным, проект перестройки Сергиева Посада одобрен Патриархом Кириллом и президентом России Владимиром Путиным.

"Идею воссоздания и развития исторической части Сергиева Посада как духовного, культурного и туристического центра патриарх поддержал", – сообщил экс-мэр города, депутат Государственной Думы Сергей Пахомов.

Концепция предполагает полную перестройку Сергиева Посада и его деление на две части - административную и духовную.

"Концепция – это некий учебник идеального города с точки зрения благоустройства, работы всех инженерных коммуникаций, дорожной инфраструктуры, – говорит нынешний мэр Сергиева Посада Михаил Токарев. – Речь идет о том, как в одном месте соединить духовный центр, туризм и интересы местных жителей".

По предварительным подсчетам городских властей, реализация проекта обойдется федеральному бюджету и бюджету Московской области в 120-140 млрд рублей (более 2 миллиардов долларов - прим. ред.).

Возле Троице-Сергиевой лавры предлагают построить культурно-представительский центр с музеем православного искусства, молодежным культурным центром православия, богословской библиотекой, высшим церковным судом и другими религиозными объектами.

В планах также перенести госучреждения, в том числе здания правоохранительных и следственных органов в административно-деловой центр. Кроме того, трансформировать предлагают и жилые районы. В общей сложности хотят преобразовать 400 гектаров в центре города.

В 2018 г. Сергиев Посад посетило около 2 млн туристов. Глава церковного совета по искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин считает, что после разрыва отношений Русской Православной Церкви с Константинопольским патриархатом Россия становится главным форпостом православия в мире.

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