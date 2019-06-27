Верховная Рада второй день не публикует текст законопроекта о снижении тарифов на электроэнергию, который подал в парламент президент Владимир Зеленский.

Законопроект №10401 был зарегистрирован в Раде 26 июня, передают "Украинские новости".

Уточняется, что проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины определен как неотложный. Однако, несмотря на это, до сих пор на сайте Верховной Рады отсутствует текст законопроекта.

Как заявлял ранее представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус, Зеленский инициирует законопроект относительно снижения стоимости электроэнергии, которым предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена и вместо нее действовала другая формула – "Роттердам-".

По его словам, документом предлагается, чтобы стоимость доставки угля из Роттердама в Украину была изъята из формулы расчета электроэнергии. Кроме того, предлагается, чтобы были введены дисконты на случай, если качество угля будет хуже заявленного. Законопроектом также предусматривается отсрочка введения рынка электроэнергии на один год.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине с 1 июля отменят ночной тариф на электроэнергию, который в два раза дешевле обычного.