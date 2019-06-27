С 1 июля в Украине значительно возрастут цены на электроэнергию для маленьких компаний. Об этом свидетельствует анализ, проведенный агентством "Интерфакс-Украина".

Речь идет о подорожании электроэнергии у поставщиков универсальных услуг для малых небытовых потребителей (с присоединенными установками мощностью до 150 кВт) на 15-25% в зависимости от региона.

Основная составляющая структуры стоимости услуг поставщиков - прогнозная оптово-рыночная цена - в III и IV кварталах возрастает по сравнению с первым полугодием на 6% - с 1618,4 до 1712-1722 грн (поставщики указывают разные уровни) за МВт-ч (без НДС).

Тарифы на поставку и распределение электроэнергии при этом пока что остаются неизменными. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена повысить тарифы на распределение электроэнергию, соответствующий проект постановления был одобрен на заседании 24 июня.

При этом многие ПУУ указывают, что в случае переноса намеченного на 1 июля запуска новой модели рынка электроэнергии обнародованные цены на их услуги будут изменены.

Напомним, в Украине с 1 июля отменят ночной тариф на электроэнергию. Он в два раза дешевле обычного.

Также мы писали о том, почему Зеленский хочет "выключить" рынок электроэнергии с 1 июля.