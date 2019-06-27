На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП с фурами, в котором пострадал 37-летний водитель одного из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

По словам 20-летнего водителя, в его грузовике MAN F2000 с полуприцепом KOGEL SN отказали тормоза. В результате произошло столкновение с грузовиком Volvo FH12 с полуприцепом STOKOTA, с автомобилем Subaru Forester, автомобилем BMW 318, автомобилем Skoda Fabia, автомобилем Renault Clio 78 и грузовиком Volvo FH42 с полуприцепом SCHWARZMULLER.

Пострадавших, находившегося в легковом автомобиле, забрала скорая. Авария усложнила движение, патрульные полицейские на месте обеспечивали ручное регулирование до 3 часов ночи. Причины ДТП выясняет следствие.

Фото: facebook.com/lvivpolice

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