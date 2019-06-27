Украинцы могут заплатить до 2 миллиардов гривен в качестве компенсации затрат на предвыборную агитацию тем партиям, которые пройдут в Верховную Раду по итогам выборов. Об этом пишет "Корреспондент".

Так, согласно Закону о противодействии политической коррупции, возмещение средств, затраченных на предвыборную агитацию, предусмотрено из государственного бюджета.

"8 октября 2015 года Верховная Рада приняла закон о противодействии и предотвращении политической коррупции. Как раз этим законом были внесены изменения в избирательное законодательство. Одна из ключевых инноваций, которая раньше не применялась в Украине - государство фактически заплатит за агитацию определенных политических партий", - рассказал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

По его словам, компенсацию за потраченные на предвыборную агитацию средства получают те партии, которые проходят в парламент по итогам голосования.

"То есть налогоплательщики профинансируют политические партии на несколько миллиардов гривен. Если мы посчитаем, что в парламент пройдет 5 политических партий и они потратят по максимуму, по 360 млн гривен, то это уже будет составлять около 2 миллиардов гривен", - сказал Рыбачок.

Напомним, согласно последнему предвыборному рейтингу, в Раду могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина".

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