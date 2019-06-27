В Никополе Днепропетровской области вор умудрился за неделю пять раз ограбить один и тот же магазин. В конце концов он был задержан полицейскими, когда в очередной раз пытался вынести добычу из торгового зала. Об этом говорится на сайте Нацполиции области.

Уточняется, что администратор магазина вызвал полицию, заметив в торговом зале нехватку акустической колонки, одежды и белья. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения магазина, полицейские установили злоумышленника. На видео можно было рассмотреть, как мужчина, держа одежду в одной руке, прятал под нее товар с полок и незаметно для охраны выходил из магазина. По этой схеме вор в течение недели возвращался на место преступления и совершал новые кражи. За это время 37-летний местный житель похитил 12 потребительских товаров.

Фото: dp.npu.gov.ua

25 июня следователь по согласованию с местной прокуратурой, сообщил злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

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