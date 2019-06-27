27 июня в сети появилось уже второе видео за последний месяц, как канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо на публичном мероприятии. В этот раз ее затрясло во время церемонии вступления в должность нового министра юстиции Кристине Ламбрехт. А 18 июня, то есть чуть более недели назад, она едва справилась с дрожью во время визита Владимира Зеленского.

"Страна" собрала все версии того, что происходит с канцлером Германии.

Что случилось 27 июня

Утром в берлинской резиденции президента ФРГ состоялась церемония официального вступления в должность нового министра юстиции. Когда президент Франк-Вальтер Штайнмайер начал речь, рядом с ним стояла Ангела Меркель. Внезапно она начала дрожать. Меркель скрестила руки на груди, чтобы успокоиться, но это ей не помогло, а от стакана воды, который ей предложили, политик отказалась.

В пресс-службе ведомства федерального канцлера журналистам заявили, что Меркель чувствует себя хорошо. Она не собирается отменять поездку на саммит G20 в Осаке.

Семь версий, почему дрожит Меркель

Нехватка жидкости. Официальная версия - нехватка жидкости. 18 июня Ангела Меркель заявила, что причиной стало обезвоживание. В Берлине тогда было +30, а канцлер ФРГ стояла на солнце во время торжественной церемонии. По ее словам, после того, как она выпила воды, ей стало легче. Однако 27 июня канцлер находилась в помещении, где был комфортная температура, однако ситуация повторилась. Нехватка жидкости случается с Меркель подозрительно часто. Кроме случая с Зеленским, похожий случай был во время ее поездки в Мексику.

Болезнь Паркинсона. Журналисты предполагали, что у фрау может быть болезнь Паркинсона, которая часто сопровождается тремором. Противники этой версии говорят, что тряска при этом недуге более продолжительная.

Проблема с кровообращением. Некоторые специалисты указывают на то, что это могла быть краткосрочная проблема с кровообращением.

Чрезмерная активность щитовидной железы. Эксперты не исключают это состояние, которое в 10 раз чаще поражает женщин, чем мужчин.

Низкий сахар в крови. Неконтролируемая тряска может быть признаком низкого уровня сахара в крови – серьезное осложнение, часто наблюдаемое у пациентов с диабетом.

Возрастные причины. Не исключено, что дрожь связана с возрастом. Это так называемый ортостатический тремор, который имеет тенденцию поражать людей после 60 лет. Пациенты могут испытывать дрожь в ногах, когда они стоят, что может распространиться на верхнюю часть тела. Дрожь прекращается, когда человек начинает двигаться.

Стресс. Не стоит сбрасывать со счетов стресс, как фактор напряжения, которое может ухудшить здоровье. К тому же эффект дрожи могут дать антидепрессанты.

Напомним, что ранее мы писали, почему Меркель дрожала на встрече с Зеленским.

А также почему ей не помог Зеленский.