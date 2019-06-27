Расследованием нападения на экс-мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина займутся руководители полиции, которые вошли в состав усиленной следственно-оперативной группы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины.

Усиленную группу сформировали по приказу главы полиции Сергея Князева. Эта группа будет заниматься организацией расследования. Вячеслав Аброськин заявил, что правоохранители должны поминутно воссоздать события этой ночи.

"Вы должны по минутам воссоздать события того вечера. Ваша задача – организация проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью установления лиц, причастных к нанесению тяжких телесных повреждений потерпевшему", – сказал Вячеслав Аброськин.

Фото: www.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Винницкой области совершили покушение на депутата. В полицию обратился местный депутат. Он сообщил, что под его автомобилем Ford Transit взорвался неизвестный предмет.

Отметим, что в домах экс-зама Херсонской ОГА, который также выдвинулся в депутаты, начались обыски. Он обвинил конкурента по округу.