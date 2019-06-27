Facebook предоставит суду во Франции данные тех пользователей, которых подозревают в использовании языка ненависти. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, решение о предоставлении идентификационных данных пользователей принято впервые. Глава компании Марк Цукерберг накануне встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французские суды получат от компании идентификационные данные и IP-адреса пользователей, которых подозревают в причастности к призывам к насильственным действиям и террористическим актам.

В МИД Франции отмечают, что благодаря этому "судебный процесс сможет работать нормально". Важно, что решение принято только в отношении Франции.

Напомним, в ЕС хотят обязать соцсети и мессенджеры предоставлять данные пользователей по запросу правоохранителей.

Также мы писали, что Facebook не будет хранить данные пользователей в странах, где нарушаются права человека.