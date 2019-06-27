Новый главный тренер итальянского Ювентуса Маурицио Сарри сейчас находится в отпуске в Асколи-Пичено и слегка разоткровенничался с прессой. Футбольный специалист признался, что его привычка дымить вышла из-под контроля, так как он выкуривает по 60 сигарет в день, а это три пачки.

"Я выкуриваю 60 сигарет в день, что, вероятно, слишком много", - признался Сарри местному порталу La Nuova Riviera, как передает Football Italia.

Экс-тренер Челси также заявил, что проблем с курением непосредственно во время матчей у него нет.

"Я не особенно чувствую необходимость курить во время игр, но сразу после финального свистка это мне действительно необходимо. У меня также были проблемы со спиной, мучившие меня в течение нескольких недель, но сейчас я чувствую себя намного лучше", - рассказал Маурицио Сарри.

Ранее "Страна" сообщала, как форвард Ювентуса Роналду наслаждается отпуском в Каннах.

Также мы рассказывали, что Маурицио Сарри раскритиковал газон на НСК "Олимпийский".