Тайная проверка выявила следы кокаина в четырех помещениях парламента, в том числе туалетах. Об этом сообщает лайфстайл-журнал "Vice".

Поиски кокаина инициировал один из сотрудников "Vice". С помощью специальных салфеток, меняющих цвет при соприкосновении с наркотиком, было обследовано девять помещений. Следы порошка нашли в четырех из них.

Больше всего следов наркотического средства выявили в туалете напротив бара. Доступ в эту уборную имели только парламентарии, высокопоставленные гости и аккредитованные журналисты. В других туалетах, которые посещают депутаты, тест тоже дал положительный результат. А вот в клозете рядом с офисом претендента на пост британского премьер-министра Бориса Джонсона ничего подозрительного не обнаружили.

Салфетка для тестирования. Фото: VICE

Материал салфеток, произведенных компанией Crackdown Testing, чувствителен именно к кокаину. Поэтому вариант ошибки маловероятен. Вряд ли состоятельна и версия о том, что следы наркотика могли содержаться в воде.

Ранее "Страна" сообщала, что кокаин, а также давно запрещенные пестициды нашли в английских речных креветках.

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