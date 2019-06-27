Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление Кабмина "Об образовании территориальных органов Государственной налоговой службы". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Постановление Кабмина № 537 "Об образовании территориальных органов Государственной налоговой службы" было принято 19 июня. Согласно ему происходит реорганизация некоторых органов ГФС путем их присоединения к соответствующим органам ГНС. Текст документа опубликован в "Правительственном курьере" от 27.06.2019 №120, то есть сегодня оно вступает в силу.

Территориальные органы ГНС будут созданы как юридические лица публичного права. Это будет осуществлено через реорганизацию некоторых органов ГФС путем их присоединения к соответствующим органам ГНС. В системе территориальных органов ГНС на региональном уровне образуются главные управления ГНС в областях и в городе Киеве, Офис крупных налогоплательщиков ГНС и Информационно-справочный департамент ГНС.

В то же время, постановление Кабмина не касается территориальных органов ГФС таможенного направления - таможен ГФС, Департамента налоговых и таможенных экспертиз ГФС и Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГНС, которые продолжают действовать как юридические лица публичного права, обеспечивая реализацию таможенного направления ГФС.

Напомним, Кабмин назначил Верланова главой налоговой службы.

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