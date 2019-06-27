В Закарпатской области отсрочат призыв на воинскую службу для жителей районов, которые пострадали от наводнения в мае.

О принятом Министерством обороны Украины решении сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации. Ранее закарпатские чиновники обращались с соответствующим обращением в Киев.

Как сообщил замглавы ОГА Ярослав Галас, Минобороны пошло навстречу просьбе администрации и отложило призовную кампанию в ряде районов области.

"Министерством обороны Украины поддерживается вопрос предоставления отсрочек от призыва на срочную службу гражданам, семьи которых пострадали от последствий стихийного бедствия. Учитывая требования Указа Президента Украины от 24 мая 2019 № 325/2019 "О неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей", рекомендую главе призывной комиссии Закарпатской области по представлению районных (городских) призывных комиссий предоставлять отсрочки до очередного призыва по части пятнадцатой статьи 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" призывникам пострадавших районов Закарпатской области для помощи родным в преодолении последствий стихийного бедствия", - указывается в тексте документа.

В Ивано-Франковской области из-за непогоды подтопило 3 тыс. 240 хозяйств. Больше всего пострадали 4 района – Кольский, Богородчанский, Надвирнянский и Долинский. Спасатели спасли 35 человек, из них 5 детей. Стихия унесла одну жизнь - погиб 11-летний мальчик, который по неосторожности упал в реку Вича в пгт. Воловец.

Фото: carpathia.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве парня похитили прямо у метро, отобрали паспорт и попытались призвать в армию.

Как говорит Богдан, его около "Житомирской" остановили люди в форме, предъявили удостоверение, и попросили паспорт. После того, как Богдан показал свой паспорт, они его документ забрали и сказали, что тот пойдет в армию.

Весенний призыв в 2019 году проходит с 1 апреля по 30 июня.

Отметим, что в Раде предложили разрешить призыв резервистов без объявления мобилизации.