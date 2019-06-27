В Лозанне прошла очередная, 134 по счету, сессия Международного олимпийского комитета (МОК), на которой спортивные функционеры одобрили включение брейк-данса в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Предложение включить четыре вида спорта в олимпийскую программу Игр в Париже было поддержано членами МОК единогласно. В брейк-дансе 16 мужчин и 16 женщин должны разыграть два комплекта наград, как передает ТАСС.

Как заявил глава МОК Томас Баа, этот вид спорта "более гендерно-сбалансированный, более городской и позволяет поддерживать связь с молодым поколением".

А вот на Олимпиаде-2020 в Токио впервые в истории олимпийского движения будут разыграны медали в скалолазании, скейтбординге и серфинге. Окончательное решение по включению этих видов спорта и брейк-данса в программу Олимпиады-2024, а также по квотам спортсменов будет принято исполкомом МОК в декабре 2020 года.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Включение четырех видов спорта в олимпийскую программу увеличило их общее число до 33.

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