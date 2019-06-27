Второй номер списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что глава политсовета «Оппоплатформы» Виктор Медведчук встретился с главами неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом Рабинович написал в Facebook.

"Сегодня 27.06.2019 г. Состоялись прямые переговоры между Главой политсовета партии Опозиционная платформа "За жизнь" Виктором Медведчуком и руководителями непризнанных республик ДНР и ЛНР Пушилиным Д.В. и Пасечником Л.И. 1. Обсуждался ход выполнения Минских соглашений. 2. Принято решение об освобождении 4-х граждан Украины (3-х из них военнослужащих) удерживаемых в Донецке и Луганске", - написал Рабинович и приложил список.

В списке значатся Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

Фото: facebook.com

Четыре человека будут в пятницу переданы в Минске Медведчуку, пишет ТАСС.

Напомним, что в "Оппозиционной платформе" заявили, что отмена запрета на транзит украинских товаров через Россию произошла после встречи Бойко и Медведчука с Медведевым.

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