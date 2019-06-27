С 8 июля "Укрзализныця" будет раньше открыть продажу билетов на ряд поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, на сегодняшний день на большинство поездов продажа билетов открывается за 45 суток до их отправления. Теперь этот срок увеличат до 60 суток. Это произойдет 8 июля, соответственно, купить билеты можно будет на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019 года.

Продажа проездных документов за 60 суток до отправления поезда доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс" (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 10/9 Киев – Мариуполь и № 20/19 Киев - Лисичанск) и для поездов международного сообщения со странами Запада формирования "Укрзализныци".

Услуга доступна на поезда: № 4/3 Запорожье - Ужгород; № 7/8 Киев - Ивано-Франковск; № 7/8 Харьков - Одесса, № 12/11 Киев - Новоалексеевка; № 12/11 Львов - Одесса, № 15/16 Харьков - Рахов; № 17/18 Харьков - Ужгород; № 29/30 Киев - Ужгород; № 26 / 36-25 / 35 Одесса - Львов, Рахов, Пшемысль; № 38/37 Киев - Запорожье; № 51/52 Львов - Вроцлав; № 63/64 Харьков - Киев; № 67/68 Киев - Варшава; № 79/80 Днепр - Киев; № 81/82 Киев - Ужгород; № 89/90 Львов - Пшемысль; № 92/91 Львов - Киев; № 106/105 Одесса - Киев; № 117/118 Киев – Черновцы; № 738/737 Киев – Запорожье и № 749/750 Ивано-Франковск - Киев.

Продажа билетов за 60 дней также распространяется и на международные беспересадочные вагоны: № 25/382 РИЦ Киев - Кошице, курсирующий в составах поездов 81 / 8861-8862 / 108/30; № 21/431, 22/432 Киев - Вена, которые курсируют в составах поездов 749/145/32519/629 / 140-147 / 628/32510/146/750; № 24/350 Киев - Вроцлав, который курсирует в составах поездов 749 / 51-52 / 750; и на б/п вагон № 24/470 Киев - Бухарест, курсирующий в составах поездов 117/959 / 381-380 / 960/118.

Для поездов Интерсити продажа по-прежнему будет открываться за 30 суток до отправления. Такой же срок предусмотрен для составов, курсирующих в направлении Донецкой и Луганской областей.

Речь о поездах: №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка (через день); № 10/9 Мариуполь - Киев (через день); № 20/19 Киев - Лисичанск (по датам); № 45/46 Ужгород - Лисичанск (ежедневно); № 70/69 Мариуполь - Львов (ежедневно); № 84/83 Мариуполь - Киев (ежедневно); № 92/91 Одесса - Константиновка (ежедневно); № 96/95 Мариуполь - Харьков/Бахмут (ежедневно); № 104/103 Жмеринка, Киев - Мариуполь (по датам) № 116 / 136-135 / 115 Киев - Бердянск, Покровск (ежедневно); № 124/123 Киев - Константиновка (ежедневно); № 126/125 Киев - Константиновка (ежедневно); № 138/137 Хмельницкий - Лисичанск (ежедневно); № 140/139 Днепр - Лисичанск (ежедневно); № 142/141 Львов - Бахмут (ежедневно); № 142/141 Одесса - Мариуполь (через день); № 205/206 Покровск - Харьков (по указанию); и № 215/216 Покровск - Новоалексеевка (по указанию).

Напомним, "Укрзализныця" назначила ко Дню Конституции 4 дополнительных поезда.

Также мы писали, что Укрзализныця начала продажу билетов в вагон прямого сообщения в Болгарию по цене в 100 евро.