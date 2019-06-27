В УЕФА назвали дату, когда вынесут решение о дальнейшей судьбе знаменитого Милана в предстоящей Лиге Европы-2019/2020. Вердикт будет объявлен через неделю 5 июля.

Об этом сообщает канал Футбол 1 со ссылкой Sport Mediaset,

"Россонери" имеют проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей. Одним из выходов в данной ситуации для Милана является штраф в 12 миллионов евро и сокращение заявки на Лигу Европы до 21 игрока.

Второй вариант - добровольный отказ Милана от участия в турнире, чтобы не платить штраф и отсрочить срок выхода на уровень безубыточности. Это позволит клубу избежать возможного бана на следующие евросезоны.

Если Милан пропустит сезон Лиги Европы, то участником группового раунда Лиги Европы станет Рома. Торино, занявший 7 место в чемпионате Италии, займет место римлян во втором квалификационном раунде турнира.

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