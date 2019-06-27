Экс-баскетболист баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" и двукратный чемпион НБА баллотируется в Верховную Раду как самовыдвиженец.

Он выдвинулся по одномандатному избирательному округу № 214 (Днепровской район города Киева). Сведения о кандидате опубликованы пресс-службой ЦИК Украины.

"Родился 4 апреля 1979 года в селе Карапиши Киевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение", - сообщили в ЦИК.

Ранее Станислав Медведенко основал в Киеве детскую баскетбольную школу.

Станислав Медведенко. Фото: basket.com.ua

Как сообщала "Страна", в ЦИК подвели итоги регистрации на досрочные парламентские выборы, назначенные на 21 июля. В общей сложности зарегистрированы избирательные списки 21 партии и 3 171 кандидата в депутаты.

Отметим, что нардеп Семен Семенченко заявил, что не будет баллотироваться в парламент.