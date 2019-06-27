Между министром энергетики Украины Игорем Насаликом и топ-менеджером Нафтогаза Андреем Фаворовым уже вторую неделю продолжает Facebook-перепалка, в ходе которой они приглашают друг друга на ринг.

Министр энергетики Украины Игорь Насалик в интервью "Главкому" раскритиковал деятельность компании "Укргазодобычи". А на вопрос, как можно было назначать руководителем "Укргаздобычи" не специалиста по добыче газа, только за то, что он знает английский и учился в западных вузах, заявил, что "честно говоря, набил бы ему морду" (речь о бывшем директоре госкомпании Олеге Прохоренко - Прим. ред.).

После этого между ним и и.о. директора Укргаздобычи Андреем Фаворовым и завязалась Facebook-перепалка.

"На правах и.о. директора Укргаздобычи готов встретиться с вами в удобное для вас время чтобы обсудить перспективы, нашу инвестиционную программу, 4-летнюю историю получения лицензий и все то, что делает наш 20 000 коллектив, чтобы преодолеть естественное падение добычи на 1,5 млрд кубометров/год на месторождениях, истощенных на 85%", - написал Фаворов.

Также он предложил министру встретиться в рамках проекта "Бокс белых воротничков" 6 июля в Одессе.

Скриншот: Facebook/ Андрей Фаворов

Насалик, в свою очередь, предложение принял. Но предложил "бой без правил".

Уважаемый Андрей Фаворов, я готов встретиться с Вами на ринге. Но давайте будем мужчинами! Оставьте свои белые воротнички для института "благородных девиц". Вызываю Вас на "мужской разговор" - бой без правил. Вы же самец, как пишут ваши сторонники в комментариях, поэтому у Вас достаточно тестостерона. С местом и временем определимся. Жду Вашего ответа в течение 48 часов", - написал министр.

Также он уточнил, несет ли Фаворов полную ответственность за работу Укргаздобычи с конца 2016-го по февраль 2019-го и, в частности, утилизацию 40 млрд грн под видом увеличения добычи газа.

"Во-вторых, отстояли ли Вы свою честь после обвинения Вас в коррупции Вашим коллегой [Юрием] Витренко? Ведь за честь драться только с тем человеком, который тоже имеет честь", - написал Насалик.

Скриншот: Facebook/ Ігор Насалик

Фаворов ответил на пост министра, заявив, что "бои без правил" - это попытки компании обратиться к его министерству.

"Бои без правил - это наши бесконечные обращения к Вашему министерству и правительству, бесконечные и безуспешные попытки получить лицензии, согласовать инвестиционные планы и т. д. Бои без правил - это когда возглавляемая Вами межведомственная комиссия ставит под сомнения результаты открытого конкурса на лицензии на условиях СРП и победу в нем государственной компании", - написал Фаворов.

Он также заявил, что советник министра "раздает членам комиссии свою фантастическую версию итогов конкурса, в которой фигурируют частные компании, предложившие намного худшие условия, чем Укргаздобыча".

По словам Фаворова, назначенные Насликом эксперты "подвергаются давлению и угрозам за свое мнение и нежелание проголосовать за эту фантастическую версию".

"Ни мне, ни компании, которую я возглавляю не стыдно проиграть Exxon или Shell, или другому лидеру нефтегазовой отрасли в честной и конкурентной борьбе по правилам. А вот бои без правил ведут к потере энергонезависимости, репутации и здравого смысла", - пишет топ-мененджер Нафтогаза.

Он предложил встретиться с министром в двух поединках: "Первый - более важный для рынка. Это публичная дискуссия о развитии украинской газовой отрасли, о самых крупных проблемах и вашей роли в создании и решении этих проблем. Думаю, честная и профессиональная дискуссия будет полезна и для отрасли, и для всей страны. Второй бой - это благородный бокс как «искусство, в котором два джентльмена доказывают свою правоту посредством жестов".

"Бой по правилам, а не хулиганство. Можем об инвестициях и лицензиях, можем через боковые удары. Готов рассмотреть любую удобную для Вас дату!" - написал Фаворов.

Скриншот: Facebook/ Андрей Фаворов

Напомним, Укргазодобыча провалила план по добыче топлива.

Также мы писали, что Нафтогаз в начале года разорвал контракт с главой Укргаздобычи Прохоренко.