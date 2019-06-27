В ночь на четверг, 27 июня, в селе Бышев Киевской области сгорели три маршрутных автобуса. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области. Ранее под Киевом дотла сгорело сразу десять автобусов.

Пожар случился около ночью около 01:00. В результате огнем уничтожены три автобуса. Из людей никто не пострадал.

Два из них использовались не для коммерческой деятельности. Так, два автобуса "Богдан" находились в аренде благотворительного фонда и осуществляли бесплатную перевозку льготных категорий населения на территории Макаровского района и Киева в течение минувших шести лет.

"Установлено, что неизвестный путем свободного доступа проник на территорию сельскохозяйственного обслуживающего кооператива, где совершил поджог автотранспорта", - сообщили в полиции.

Еще один уничтоженный автобус "Ivan", как сообщается, курсировал по маршруту Макаров - Черногородка, конкурентов на этом маршруте нет, маршрут не прибыльный, никаких конфликтов по поводу этого маршрута никогда не возникало.

По факту умышленного уничтожения имущества открыто уголовное производство. Сотрудники полиции проводят все необходимые оперативные мероприятия по установлению и задержанию виновного лица.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве банда в балаклавах подожгла маршрутки и скрылась на мопедах. Около 13:30 банда злоумышленников из 3-4 человек кинула в маршрутки на остановке коктейли Молотова.

Напомним, что появилось видео грандиозного пожара на складах под Киевом, сделанное с высоты птичьего полета.