Все идет к тому, что звездный и скандальный форвард ПСЖ Неймар таки вернется в Барселону. Клубы уже приступили к непосредственным переговорам по его обратному трансферу.

Как передает Diario Sport, руководство согласовывает условия будущей сделки. ПСЖ не устроил вариант с Филиппе Коутиньо и 100 млн евро за Неймара, они хотели бы получить взамен деньги и Усмана Дембеле.

Коуч французов Томас Тухель работал с Дембеле в дортмундской Боруссии и очень ценит форварда сборной Франции.

Однако Барселона, которая сначала не хотела продавать его, пришла к выводу, что клуб в целом устраивает это предложение, и сейчас вариант с включением в сделку по Неймару Дембеле изучается.

Правда, ПСЖ из-за финансового фэйр-плей может лишь арендовать француза с обязательством выкупа следующим летом. Сам Дембеле вроде-бы не против перехода в парижский клуб.

Ранее "Страна" сообщала, что Неймар заявил президенту ПСЖ, что хочет покинуть клуб.