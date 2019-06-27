Сегодня, 27 июня, в Киеве после изнуряющей духоты пошел дождь, температура упала до +26 градусов.

Но комфорт продлится не долго. По прогнозам синоптиков, на столицу надвигается грозовой фронт, который в ближайшие часы принесет в город грозу, порывистый ветер и град размером 6-19 миллиметров. Как сообщает пресс -служба Киеватводора, в столице уже объявили штормовое предупреждение.

По Киеву и Киевской области 27 июня также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Спасатели предупреждают, что из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Синоптики обещали, что сегодня в Украину вернутся дожди с грозами, но предупреждали о жаре до +35 градусов.

При этом в Европе ожидаются рекордные +45 градусов.