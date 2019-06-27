27 июня, после долгих жарких дней, Киев накрыл ливень. Небо затянуло тучами буквально за полчаса, а налетевший на столицу ливень сопровождался сильными порывами ветра, громом и молниями. Уже есть информация о том, что шторм повалил деревья на дорогу.

"Страна" собирает информацию о том, что наделала непогода в Киеве. Материал обновляется.

Фото и видео ливня 27 июня

Вот таким был ливень на Подоле.

А таким в центре города.

Что наделала непогода

На Кольцевой дороге от конечной скоростного трамвая и до обойного рынка (в сторону Академгородка) дорога стоит из-за упавшего дерева. Для проезда остался один ряд. Об этом в 12:3, пишет Киев Оперативный.

На Виноградаре ветер сорвал кусок кровли. Это успел снять очевидец.

На улице Дегтяревской (Шевченковский район Киева) дерево упало на трамвайную линию и оборвало провода.

На Лесном проспекте в соседних дворах рухнули деревья, которые задели женщину и автомобиль.

Деревья во дворах не устояли и на Борщаговке.

Фото: Информатор

Напомним, что ранее мы писали, что после дождя 27 июня в Киеве похолодает до +18...+23 на выходных 28-30 июня.

Также мы писали, что европейские и мировые ученые и метеорологи прогнозируют тысячи человеческих смертей до конца июня 2019 из-за небывалой жары, которая охватила Европу.