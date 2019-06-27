27 июня, после долгих жарких дней, Киев накрыл ливень. Небо затянуло тучами буквально за полчаса, а налетевший на столицу ливень сопровождался сильными порывами ветра, громом и молниями. Уже есть информация о том, что шторм повалил деревья на дорогу.
"Страна" собирает информацию о том, что наделала непогода в Киеве. Материал обновляется.
Фото и видео ливня 27 июня
Вот таким был ливень на Подоле.
А таким в центре города.
Что наделала непогода
На Кольцевой дороге от конечной скоростного трамвая и до обойного рынка (в сторону Академгородка) дорога стоит из-за упавшего дерева. Для проезда остался один ряд. Об этом в 12:3, пишет Киев Оперативный.
На Виноградаре ветер сорвал кусок кровли. Это успел снять очевидец.
На улице Дегтяревской (Шевченковский район Киева) дерево упало на трамвайную линию и оборвало провода.
На Лесном проспекте в соседних дворах рухнули деревья, которые задели женщину и автомобиль.
Деревья во дворах не устояли и на Борщаговке.
Фото: Информатор
Напомним, что ранее мы писали, что после дождя 27 июня в Киеве похолодает до +18...+23 на выходных 28-30 июня.
Также мы писали, что европейские и мировые ученые и метеорологи прогнозируют тысячи человеческих смертей до конца июня 2019 из-за небывалой жары, которая охватила Европу.