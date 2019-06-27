Сегодня в Киеве температура воздуха составляет +30 градусов, но после дождей уже 28 июня она упадет +20 градусов. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

Она также подчеркивает, что в Киеве 27 июня с 12:00 и в ближайшие часы ожидается сильный дождь с грозой, обусловленный приходом атмосферного фронта. Также есть вероятность шквальных порывов ветра и даже града. "На всякий случай закройте все окна, уберите вещи с открытых балконов", – предупредила меторолог.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Немного позднее Дидекно опубликовала еще один пост в Facebook, в котором объяснила похолодание атмосферным фронтом балтийского циклона, который идет через Украину.

"День Конституции, 28-е июня, ожидается в Украине синоптично обновленным. За холодным атмосферным фронтом циклона Ottо балтийского происхождения распространится значительно более холодный воздух", - пишет она.

По данным Диденко, завтра в большинстве областей Украины температура воздуха составит +18+24 градуса. На юге и востоке еще на один день задержится жара до +28...+30 градусов.

В то же время, дожди из Украины будет выжимать антициклон Vera, который расположен над Северным морем. "Поэтому завтра осадки будут ослабевать и прекращаться, однако небольшие дожди местами будут проходить локально", - подчеркивает Диденко.

В Киеве, как уже отмечалось, завтра днем ожидается +20....+22 градуса максимально. Особенно прохладно будет ближайшей ночью: от +13..+15 градусов до +10...+12 градусов.

Суббота в Киеве предполагается умеренно теплой: +21...+23 градуса, а в воскресенье потеплеет до +24...+26 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что Европу накрыла экстремальная жара, ожидается до +45 градусов.

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