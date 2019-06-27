Под номером 68 в списке партии "Слуга народа" значится Владимир Козак. Как выяснила журналистка Евгения Моторевская, он приходится родственником мэру Харькова Геннадию Кернесу. Об этом Моторевская написала на своей странице в Facebook.

Журналистке удалось установить, что Козак - родной брат невестки Кернеса Юлии Козак. Однако с мэром Первой столицы его связывают не только родственные отношения.

Скриншот: Yevheniia Motorevska

"В 2015 году Юлия Козак вышла замуж за среднего сына Кернеса - Даниила. Но Владимира Козака с семьей Кернес, похоже, связывают не только родственные посиделки. В конце 2018 будущем депутату от "Слуги народа" перешла довольно солидная компания по производству соков и пищевых продуктов, которой к тому владел... средний сын Кернеса. Возможно, это такой своеобразный калым от семьи харьковского мэра за невесту, я не знаю. Но за какие заслуги Владимир Козак оказался в проходной части списка - вопрос интересный", - пишет Моторевская.

Юлия Козак с мужем Даниилом. Скриншот: Facebook/ Yevheniia Motorevska

Часть списка "Слуги народа" с фамилией Козака и документы компании по производству соков. Скриншоты: Facebook/ Yevheniia Motorevska

Напомним, что сам Геннадий Кернес связан с Коломойским, о влиянии которого на "Слугу народа" писалось неоднократно. "Страна" рассказывала о том, что именно этот олигарх стоит за созданием "партии мэров" с Кернесом и Трухановым.

Мы также сообщали, что в объединенном списке Оппоблока Кернес идет третьим номером.