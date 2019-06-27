Канцлеру Германии Ангеле Меркель в четверг, 27 июня, вновь, как и во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, стало плохо на официальном мероприятии. Об этом пишет "Интерфакс".

Утром 27 июня в берлинской резиденции президента ФРГ дворце Бельвю состоялась церемония официального вступления в должность нового министра юстиции Кристине Ламбрехт.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер начал речь, рядом с ним во время выступления стояла Ангела Меркель. Внезапно она начала трястись - как и 18 июня во время торжественной встречи Владимира Зеленского. Меркель скрестила руки на груди, чтобы успокоиться, однако это ей не помогло; от стакана воды, который ей предложили, политик отказалась. По словам фотографа агентства dpa, которого цитируют местные СМИ, после мероприятия канцлер почувствовала себя лучше.

Несмотря на инцидент, Ангела Меркель не собирается отменять поездку на саммит G20 в Осаке. В пресс-службе ведомства федерального канцлера заявляют, что Меркель "чувствует себя хорошо".

Видео: Facebook/ BBC News Russian

Напомним, мы писали о том, что произошло с Меркель во время встречи с президентом Украины.

Также "Страна" разбиралась, почему Меркель дрожала на встрече с Зеленским.