Сегодня, 27 июня, в ток-шоу "Правила выживания" на канале "Интер" ведущий Александр Лукьяненко вместе с экспертами проекта расскажет телезрителям, на что следует обращать внимание при покупке сушеной и вяленой рыбы, если вы не хотите угодить на больничную койку. Начало ток-шоу в 14:45, передает пресс-служба "Интера".

Фото: inter.ua

Кстати, наша любовь к такой еде вполне оправдана. Ученые доказали, что cушеная и вяленая очень полезна для здоровья. В ней содержится много омега-кислот, витаминов и минералов. Но выбирать такую рыбу нужно с особым вниманием, ведь именно летом она является рекордсменом по количеству отравлений. Нарушения правил заготовки и длительное хранение рыбы в неподходящих условиях могут привести к фатальным последствиям. Как не стать жертвой смертельных инфекций?

"Заболеть после употребления в пищу несвежей или недостаточно просоленной рыбы очень даже реально, особенно в жаркое время года, - говорит эксперт ток-шоу "Правила выживания", врач-инфекционист Юрий Жигарев. - В полости такой рыбы часто можно обнаружить личинки паразитов. Попав в организм человека, они могут вызвать серьезные заболевания. Самым опасным является ленточный гельминт, длина которого может достигать 10 метров. Также опасны для человека бактерии ботулизма, которые могут оказаться в рыбе в результате нарушения технологии приготовления или условий ее хранения. Если желание съесть сушеную рыбу перевешивает страх попасть на больничную койку, по крайней мере, хорошенько проверьте товар и ни в коем случае не покупайте рыбу, которая хранится на солнце".

В каких условиях должна храниться вяленая рыба? Сколько соли содержится в одной сушеной рыбе и безопасно ли ее употребление для организма? Чем лучше утолять жажду после дегустации соленой рыбки? Из чего делают рыбные снеки?

В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты "Правил выживания": соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов; директор по качеству на производстве по изготовлению сушеной и вяленой рыбы Галина Дудник; начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин; заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках Оксана Ромас; врач-инфекционист Юрий Жигарев; врач-диетолог Катерина Кондратюк. Звездный эксперт ток-шоу - шоумен Дмитрий Коляденко.

Фото: inter.ua

"Очень люблю рыбу, но недавно столкнулся с недобросовестностью продавцов и пережил сильнейшее отравление, - рассказывает Дмитрий Коляденко. - Это было ужасно. Четыре дня провел дома, думал, что умираю. К счастью, все позади. Теперь знаю, насколько опасно подхватить пищевую инфекцию летом. А посмотрев в студии "Правил выживания" несколько сюжетов, снятых скрытой камерой, понимаю, почему это происходит. Как можно хранить рыбу без холодильника в 35-градусную жару, да еще возле туалета? Нам, покупателям, нужно быть очень бдительными! Чтобы обезопасить себя, надо приобретать рыбу только у проверенных производителей, обходя рынки стороной. Дорогие зрители телеканала "Интер", берегите себя и прислушивайтесь к советам экспертов ток-шоу "Правила выживания". Это может спасти вашу жизнь!".

Напомним, ранее в "Правилах выживания" на канале Интер рассказали, как правильно выбирать красное мясо.

Также мы сообщали, что в "Правилах выживания" на Интере предупредили, как не отравиться любимой колбаской.