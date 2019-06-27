Среди возможных кандидатов на пост премьер-министра жители Украины чаще называют Юрия Бойко, Юлию Тимошенко и Владимира Гройсмана. Об этом свидетельствует соцопрос, проведенный 12-20 июня Социологической группой "Рейтинг".

Как показало исследование, 55% респондентов хочет видеть будущим премьером человека с большим опытом управления страной. 35% опрошенных, наоборот, ожидают новое лицо, пусть даже без опыта работы на высоких постах.

"Среди возможных кандидатов чаще всего будущим премьер-министром респонденты видят Юрия Бойко (13%), Юлию Тимошенко (11%) и Владимира Гройсмана (10%). При этом, В. Гройсмана чаще хотят видеть премьером на Галичине и в Центре, Ю. Бойко - на Востоке и Донбассе, Тимошенко - на Западе, Севере, в Центре и в столице", - говорится в релизе "Рейтинга".

Предпочтения остальных участников опроса распределились так. 7% видят главой Кабмина Игоря Смешко, 6% - председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, 5% - лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука, по 4% - пятого президента Украины Петра Порошенко, главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили. 3% выбрали лидера Радикальной партии Олега Ляшко, по 2% - мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового и замглаву парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

7% респондентов не рассматривают ни одного из предложенных службой мониторинга кандидатов. 14% не смогли определиться с симпатиями.

Социсследование проводилось среди жителей Украины старше 18 лет. В опросе приняли участие 6 тысяч человек. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,3%.

Напомним, 26 июня группа "Рейтинг" опубликовала свежие показатели партийных предпочтений украинцев на предстоящих выборах. Данные "Рейтинга" в целом совпадают с мониторингом службы "СОЦИС".