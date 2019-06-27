Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Миколенко заместителем командующего Национальной гвардии Украины. Соответствующий указ президента №458/2019 от 26 июня 2019 года обнародован на сайте главы государства в четверг.

"Назначить Миколенко Николая Алексеевича заместителем командующего Национальной гвардии Украины", - сказано в документе.

Генерал-майор Николай Миколенко родился 19 мая 1967 года в Киевской области. Занимал должность начальника Северного территориального управления Национальной гвардии Украины. В марте 2008 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в укрепление законности и правопорядка, образцовое выполнение воинского и служебного долга по защите конституционных прав и свобод граждан и по случаю Дня внутренних войск МВД Украины.

Николай Миколенко. Фото: crime-ua.com

Отметим, что в 2017 разгорелся скандал, связанный с Миколенко. В Национальной гвардии заявили о противоправных поступках начальника Северного Киевского территориального управления НГУ Николая Миколенко, писал Апостроф.

Отмечалось, что Миколенко игнорируя законы подписал указ, что один из его бывших подчиненных, сержант-доброволец Виктор Гомизков из батальона Кульчицкого якобы участвовал в боевых действиях будучи резервистом. Командующий Нацгвардии лично уговорил сержанта подать в суд на Миколенко и добиться восстановления справедливости. После того как Гомизков подал в суд, командующий теруправления дал указание своим подчиненным уволить сержанта, лишив права носить военную форму.

Ранее "Страна" писала о том, что известно о новом начальнике Нацгвардии Николае Балане.

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