В среду, 26 июня, президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ. Соответствующие документы размещены на сайте главы государства.

Так, указами президента №462/2019 и №463/2019 от 26 июня 2019 года Баранецкий Руслан Федорович назначается первым заместителем главы Службы безопасности Украины – руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Отметим, по информации из открытых источников, Баранецкий 29 сентября 2014 за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. 25 августа 2015 полковнику Руслану Баранецкая было присвоено воинское звание генерал-майора.

Также он был начальником управления внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил своего близкого друга Ивана Баканова, который был одним из претендентов на должность главы АП, первым заместителем главы СБУ.

С 3 июня Иван Баканов является временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины, пока Василий Грицак находится в отпуске.