Звездный форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе со своей подружкой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми покинул Грецию (где он оставил 20 000 евро чаевых обслуге) и прибыл на роскошной яхте в Канны. Звезда вовсю наслаждается отпуском после тяжелого и относительно неудачного для себя сезона.

Клан КриРо большую часть времени проводит на роскошной, белоснежной яхте, как передает Hellomagazine.

Он с детьми ныряет с палубы в Средиземное море и рассекает по водной глади на гидроцикле. Позировать притаившимся на соседних лодках папарацци звездное семейство тоже не забывает. Тем более скрывать Роналду нечего: его мощный брюшной пресс - это предмет зависти всех мужчин мира.

Фото: hellomagazine.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Дело против Роналду по обвинению в изнасиловании закрыто.