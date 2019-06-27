В США умер Макс Райт – актер, хорошо известный по роли Уилли Таннера, отца семейства, в культовом сериале "Альф", пишет TMZ.

В 1995 году у него диагностировали лимфому, после чего он длительное время находился в стадии ремиссии. Борьба Макса с раком продолжалась долгие годы. Актер умер в возрасте 75 лет в своем доме в Эрмоса Бич.

Сериал "Альф" выходи на экраны с 1986 по 1990 год. Основной сюжет заключается в том, что инопланетянин Альф попадает на Землю с планеты Мелмак и поселяется в семье Таннера, которая прячет его от спецподразделения по изучению пришельцев.

Райт известен по фильмам "Хватай и беги", "Тень", "Сон в летнюю ночь", также он играл Терри, владельца кафе Central Perk в первых двух сезонах ситкома "Друзья".

Фото: meta.ua

Напомним, что в США умер продюсер и сценарист знаменитого сериала "Альф".

В то же время, началась работа над продолжением "Альфа".