Государственное бюро расследований занимается восемью делами о преступлениях экс-президента Петра Порошенко, каждое имеет перспективу. Об этом в интервью "Стране" сообщил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, первое дело против Петра Порошенко было зарегистрировано 21 мая, последнее - на прошлой неделе. При этом, Труба отметил, что к этим производствам приковано особенное внимание общества и все они требуют профессиональной подготовки и качественного расследования.

Роман Труба полагает, что каждое дело имеет перспективу: расследование по каждому из них должно быть проведено, а после - вынесено законное решение.

"... Каждое уголовное производство имеет перспективу... Это проведение расследования и вынесение законного решения, основания для чего прописаны в уголовном процессуальном законодательстве. В случае получения доказательств и подтверждения фактов, мы будем выходить на объявление подозрения и в итоге - составление обвинительного акта. Но если доказательств не будет, есть другая перспектива - это закрытие дела", - сказал Роман Труба.

Напомним, ГБР не исключает арест активов завода "Кузня на Рыбальском" и телеканала "Прямой", которые фигурируют в двух делах против экс-президента Порошенко.

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