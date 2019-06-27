Администрация президента Украины сменила название на Офис президента Украины на своей странице в Facebook.

Дополнительной информации по этому поводу на странице нет.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Напомним, что президент Владимир Зеленский переименовал АП в Офис Президента Украины и распорядился сократить численность его работников. Он подписал ряд соответствующих указов.

Еще во время предвыборной кампании Зеленский заявил, что не намерен сидеть в здании с плохой аурой на Банковой. Сейчас под Офис президента присматривают здание Украинского дома на Европейской площади. А экспонаты музея Киева, которые сейчас там хранятся, предлагается перевезти на Банковую – в нынешнее здание АП, обустроив там полноценный музей. При этом якобы денег из бюджета на столь масштабное "переселение" не потребуется. О переезде с Банковой подробно читайте здесь.