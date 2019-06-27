Вчера, 26 июня, донецкий Шахтер в первом контрольном матче на сборах в немецком Грассау разгромил крепкий болгарский клуб Лудогорец, который частенько играет в групповом этапе Лиги чемпионов (3:0). Своими впечатлениями от первой игры в качестве главного тренера поделился новый наставник горняков Луиш Каштру, как передает пресс-служба "горняков".

- Луиш, довольны ли вы спаррингом с Лудогорцем?

- Да. С некоторыми футболистами мы тренируемся лишь третий день, с остальными - шестой. Команда выглядит немного уставшей, но это абсолютно нормально. Впечатления отличные. Ребята отдаются работе, принимают и понимают наши идеи. Мы провели очень качественную игру, несмотря на накопленную усталость.

- Все ли у футболистов получается при новой схеме?

- Да, сейчас делаем первые шаги, чтобы ребята чувствовали себя комфортно. Вначале может быть некоторая дискоординация, но это естественно. Мы понимаем, что работа всегда дает плоды. Главное, чтобы игроки выкладывались на тренировках и в матчах, что они и делают. Это начало пути. Уверен, с такими качествами мы сможем многого добиться в новом сезоне.

- Отметите кого-то в составе?

- Нет, никогда не буду этого делать. Очень ценю индивидуальные качества футболистов, но предпочитаю смотреть на команду как на семью - и в поединках, и вне поля.

- Как вы настраивали Шахтер перед своим первым матчем? Какое настроение в раздевалке?

- Атмосфера прекрасная, она такой уже и была. Сказал ребятам, что важно иметь компромисс в жизни и нашем профессиональном деле. В последние годы они росли в клубе, позволили ему также выйти на другой уровень. Уверен, ребята продолжат играть с той же отдачей. Наши болельщики ценят атакующий футбол, и мы, вне всяких сомнений, будем показывать именно такую игру. Собственно, продолжать делать то, что "горняки" и делали в предыдущие сезоны. Результат - большое количество трофеев. Главное, чтобы наши болельщики и руководители клуба оставались довольны.

- В каком физическом состоянии сейчас команда?

- Я предпочитаю учитывать четыре фактора: технику, тактику, физику и психологию. Нужно рассматривать их глобально, в комплексе. Часто мы хотим, чтобы футболисты были хороши физически, но, если они не будут стабильны психологически, это станет негативно воздействовать на все остальные факторы. Ребята должны быть довольны нашим стилем игры, а мы должны быть внимательны ко всем изменениям, которые могут произойти в течение сезона.

- Как вы работаете над психологическим состоянием "горняков"?

- Стараюсь положительно смотреть на каждый матч и передавать это футболистам. Мы помним, что всегда трудимся, а потому можем расти и прибавлять. Считаю, что для человека нет предела, и, если мы хотим оставаться примером в Европе, необходимо продолжать достигать лимитов, которых, как я упомянул, на самом деле нет. Если мы верим в то, что я сейчас сказал, ежедневная работа становится проще.



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