Президент Украины Владимир Зеленский указом №457/ 2019 сменил состав конкурсной комиссии по отбору директора Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента в Facebook.

Президент назначил новых членов комиссии: Александра Костенко и Оксану Квашу (заведующего отделом и ведущую научную сотрудницу отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им. Корецкого Национальной академии наук), Виктора Кошинца (начальника отдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института специальной подготовки Национальной академии прокуратуры).

Отметим, что ранее в конкурсную комиссию входили: Татьяна Слипачук (председатель ЦИК), Роман Майданик и Виктор Самохвалов.

Скриншот: Facebook/ Адміністрація Президента України

Напомним, что ранее глава ГБР Роман Труба дал интервью "Стране", в котором рассказал Подробнее о расследовании по телеканалу "Прямой" и о заказчиках "тиндер-скандала".