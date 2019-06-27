Звезда украинской сцены Иво Бобул оказался в избирательном списке партии "Патриот" на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Бобул находится на пятом месте списка. Во главе списка - Николай Голомша. Он был первым заместителем генпрокурора в 2014 года (и.о. главы ГПУ тогда был свободовец Олег Махницкий). Идеология политсилы - объединение "патриотов, стремящихся жить в свободной, суверенной и справедливой Украине".

Большинство соцгрупп партию "Патриот" на данный момент не рейтингуют, то есть ее процент - около нуля.

Фото: cvk.gov.ua

Иво Бобул

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на решение Бобула идти в парламент. "Наконец-то!", "Новое лицо, я бы сказал, новая, большая, волосатая голова)", У вас весь шоубиз в парламент идет?" - пишут пользователи под постом киевлянина Алексея Кучеренко, который делится этой новостью в Facebook.

Напомним, что Иво Бобул заявлял, что был Янукович хороший человек и ему следовало остаться в Украине.

Также перед этим Иво Бобул заявлял, что идет в президенты Украины, но потом сказал, что это была шутка.