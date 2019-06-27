Глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает, что в будущем он может претендовать на пост премьер-министра. Об этом он сказал в интервью ТСН, запись которого опубликована в YouTube.

На вопрос журналиста, могут ли его увидеть когда-нибудь в кресле премьер-министра, Богдан сказал: "Пока нет, но nobody knows (никто не знает – Прим. ред.)".

Также Андрей Богдан рассказал, что сейчас он занял кабинет второго президента Леонида Кучмы.

Кроме того, Богдан сообщил, что глава Офиса президента получает около 24 тысяч гривен, но сам он зарплату еще не получил. Также он рассказал, что не подпадает под действие закона о люстрации.

"Могут ли меня убрать? Могут, пусть уберут. Глава Администрации президента не является той должностью, которая подпадает под люстрацию. И если будет доказано обратное, то я в любой момент могу уволиться. Поверьте, это не трудно мне сделать", - сказал также Богдан.

Видео: YouTube/ ТСН

Напомним, Богдан не исключил, что главой Офиса президента может стать Шефир.

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