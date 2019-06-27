Экс-мэра Конотопа Артема Семенихина, который выдвинул свою кандидатуру в народные депутаты по 160 округу (самовыдвиженец), избили сегодня ночью,27 июня.

Как сообщает пресс-служба полиции Сумской области, около 01.00, когда мужчина возвращался домой, на него напали неизвестные и жестоко избили. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении. Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Артем Семенихин Фото: facebook.com

Депутат облсовета Елена Сердюк в Facebook выложила фотографию избитого политика и связала избиение с тем, что он накануне зарегистрировался кандидатом в народные депутаты по 160 округу.

Она обвиняет Игоря Молотка в причастности к покушению на убийство: "Есть подозреваемые. Я подозреваю только одного - Молотка". "Пока еще нардеп Игорь Молоток не нашел другого способа борьбы со своим оппонентом, как "заказать" его!", - заявила Сердюк и призвала начальника Нацполиции области Николая Лушпиенко взять контроль над этим ЧП, найти нападавших и заказчика.

Фото: facebook.com

В то же время, по 160 округу зарегистрирована Татьяна Сахнюк - кандидат от политической партии "Слуга народа". Она закончила Сумской государственный педагогический университет им. Макаренко. Работает в администрации СумГПУ им. Макаренко.

Напомним, что в Конотопе депутаты отправили мэра-националиста Семенихина в отставку.

Также перед этим мэр Конотопа пешком ходил в Киев к Петру Порошенко, чтобы разогнать непослушных депутатов.