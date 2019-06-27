Сегодня, 27 июня, стало известно, что Шевченковский районный суд Киева отменил розыск главного редактора интернет-газеты "Страна.ua" Игоря Гужвы.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Украинских Новостей.

"Определением Шевченковского районного суда Киева от 13.05.2019 отменен розыск обвиняемого Г. в данном деле в связи с установлением его места нахождения и получения им политического убежища в Республике Австрия", - говорится в документе.

Фото: ukranews.com

Напомним, что во время правления Петра Порошенко, в отместку за материалы о коррупции президента и его окружения, против Игоря Гужвы было сфабриковано сразу несколько уголовных дел. В том числе, по неуплате налогов, а также полностью сфальсифицированное, при участии нардепов от Радикальной партии, дело о вымогательстве.

По последнему делу Игорь Гужва был брошен на несколько дней в тюрьму и вышел после внесения залога. В условиях тотального давления на издание со стороны режима Порошенко, угрозы повторного ареста и постоянных угроз физической расправы, Игорь Гужва был вынужден в январе 2018 года покинуть Украину и обратиться с просьбой к властям Австрии о предоставлении политического убежища. В сентябре 2018 года Игорю Гужве убежище было предоставлено. В то же время, ни одно из сфабрикованных в Украине дел против Игоря Гужвы до сих пор не закрыто.

Ранее "Страна" сообщала, что на сайт издания была осуществлена мощная кибератака.