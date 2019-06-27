Директор Государственного бюро расследований Роман Труба допускает, что его пытаются отправить в отставку в связи с расследованием дел о преступлениях экс-президента Петра Порошенко. Об этом он рассказал в интервью "Стране".

"Есть определенная категория людей, которая все свое время посвящает тому, чтобы уволить директора Госбюро Трубу с занимаемой должности. Это происходит на протяжении всех полутора лет моей работы. Не буду говорить, кто эти люди... Но за последний месяц их деятельность существенно активизировалась. Связано ли это с расследованиями уголовных дел, о которых мы сейчас говорим с вами (дел в отношении Петра Порошенко - Прим. Ред.)? Не знаю... Возможно, а почему нет? В нашей стране, к сожалению, очень многое возможно. В то же время акцентирую: кто и кем бы не пытался прикрыться таким образом от ответственности, я не напуган и буду продолжать работу по расследованию этого и других дел", - сказал Роман Труба.

По словам директора ГБР, недавно до него дошли слухи о том, что сейчас ему готовится подозрение и дальнейшее его отстранение от занимаемой должности. Также Трубу попытается уволить конкурсная комиссия - из-за "недостоверных сведений", поданных в НАПК. В НАПК утверждают, что он не должен был указывать в декларации расходы на аренду квартиры: около 70 тыс грн, а он это отобразил. Это и называют недостоверными сведениями.

"Кому-то очень сильно нужно выиграть какое-то время, когда Труба не будет занимать свою должность", - сказал директор ГБР.

Что касается уголовного производства по госизмене, которое против Романа Трубы регистрировало Национальное антикоррупционное бюро, его до сих пор не вызвали в НАБУ и не выяснили его позицию. Само производство внесли в ЕРДР только после того, как заявитель обратился в суд. Поэтому такое дело вызывает скепсис.

"При этом, это не единственное дело против меня. О другом я узнал из СМИ и активности сотрудников пресс-службы Генеральной прокуратуры. Они сообщили: в отношении директора ГБР открыто еще одно производство... Не могу сказать, по какому из дел мне готовят проект подозрения", - сказал Роман Труба.

Отвечая на вопрос, объявит ли ему о подозрении сам генеральный прокурор Юрий Луценко, Труба сказал: "Если подозрение действительно готовится, то руководство ГПУ должно об этом знать, учитывая мой статус - директор правоохранительного органа. Это все, что я могу сказать на этот счет".

Полностью интервью директора ГБР Романа Трубы читайте на "Стране".

Также мы писали, что ГБР расследует уже 8 уголовных дел против Порошенко.