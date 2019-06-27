Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба рассказал "Стране" о том, как обстоят дела с расследованием против экс-президента Петра Порошенко по "Кузне на Рыбальском" и каналу "Прямой".

"Если мы говорим об экс-президенте, то на данный момент в центральном аппарате расследуется 8 уголовных производств. Первое дело зарегистрировано месяц назад - 21 мая, а крайнее - на прошлой неделе. Я отдаю себе отчет, что к этой категории производств приковано внимание общества. Но все они требуют профессиональной подготовки и качественного расследования", - заявил Роман Труба.

- Когда в Украину вернулся Портнов, то первое его заявление о совершении Порошенко преступления касалось сделки о продаже завода "Кузня на Рыбльском". Вы тогда дали комментарий, что данное производство имеет правовую перспективу...

- Да, и я настаиваю на своих словах. Вообще каждое уголовное производство имеет перспективу, но давайте посмотрим какой она может быть? Это проведение расследования и вынесение законного решения, основания для чего прописаны в уголовном процессуальном законодательстве. В случае получения доказательств и подтверждения фактов, мы будем выходить на объявление подозрения и в итоге - составление обвинительного акта. Но если доказательств не будет, есть другая перспектива - это закрытие дела.



Мы уже вызвали лиц, которые приобрели имущество, о котором идет речь в данных производствах - завода "Кузня на Рыбальском" и телеканала "Прямой" для проведения допросов. Пока как свидетелей. Уверен, что это будет не единичный допрос, и в зависимости от полученных результатов следствия - последуют еще вызовы. В том числе и высокопоставленных (бывших и нынешних) чиновников государства - мы будем допрашивать их по выясненным обстоятельствам. Кроме того, мы уже сегодня понимаем, что поскольку в данном случае речь идет об имущественных преступлениях, поэтому ставим себе в качестве приоритетных задач предупреждение возможности его отчуждения и обеспечение сохранности. Чтобы в дальнейшем, когда может встать вопрос об убытках, не получилось так, что отсутствует имущество для их возмещения.



Полностью интервью с Романом Трубой можно прочитать по этой ссылке.





