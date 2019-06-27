В ряде стран Европы, таких как Германия, Польша и Чехия в среду, 26 июня, зафиксировали самые высокие июньские температуры за всю историю наблюдений, и ожидается, что в ближайшие дни температура будет расти. Об этом сообщает ВВС.

Сегодня же, 27 июня, в ряде стран, в том числе во Франции и Швейцарии, температура поднимется выше +40 градусов Цельсия. Метеорологи утверждают, что жара в Европе вызвана горячим воздухом из северной Африки,из пустыни Сахара.

Во Франции почти по всей стране объявили "оранжевый" уровень опасности - второй уровень предупреждения после "красного". Местные власти проводят информационную кампанию о том, как уберечься от тепловых ударов.

Власти Испании также предупреждают о "значительном риске" лесных пожаров в некоторых районах.

Новый температурный рекорд для июня был зафиксирован в Германии: в среду в городке Кошен в федеральной земле Бранденбурге воздух прогрелся до +38,6 градусов.

В польском городе Радзынь и чешском Доксаны также зафиксировали новые национальные максимумы, с температурами +38,2 и +38,9 градусов соответственно.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни жаркая погода будет усиливаться. В некоторых районах северо-восточной Испании в пятницу температура может достигать +45 градусов.

Фото: bbc.com

Напомним, что синоптик показала карту, как в Европе свирепствует жара из Сахары.

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