Нацбанк на 27 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,16 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс гривни к доллару на 27 июня установлен на уровне 2616,6382 гривен за 100 долларов (-2,4641 гривен). При этом курс доллара на 26 июня был 2619,1023 гривен за 100 долларов.

Регулятор также понизил курс евро на 9 копеек до 29,73 гривен за евро. Официальный курс евро на 27 июня установлен на уровне 2973,0243 гривни за 100 евро (-9,6094 грн). При этом курс евро на 26 июня составлял 2982,6337 гривен за 100 евро.

Напомним, что курс доллара продолжает опускаться, потому что украинцы активно продают валюту перед Днем Конституции.

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